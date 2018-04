"Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump am Donnerstag in einer Rede vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. Die US-Soldaten sollten "zurück in unser Land kommen, wo sie auch hingehören". Wie am Freitag bekannt wurde, wurden in der nordsyrischen Stadt Manbidsch ein US-Soldat und ein weiterer Soldat der US-geführten Koalition getötet.