Account des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump

Quelle: ap / J. David Ake

"Kein Mensch würde dort leben wollen", fuhr Trump in seiner Twitter-Tirade fort. Damit zielte er offenkundig auf die Kritik des Demokraten Cummings an seiner verschärften Asyl-Politik an der Grenze zu Mexiko. Cummings habe sich über "großartigen Männer und Frauen des Grenzschutzes" und die Lage an der Südgrenze der USA ausgelassen, während "sein Baltimore-Wahlkreis weitaus schlimmer und gefährlicher" sei.



Trump griff Cummings auch direkt an und bezeichnete ihn als "brutalen Tyrannen". In einem weiteren Tweet unterstellte der Präsident seinem politischen Gegner kriminelle Misswirtschaft: "Wo ist das Geld hin? Wieviel wurde gestohlen?"