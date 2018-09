Die Europäische Union ist rhetorisch stark, aber schwach in der Ausführung. John Bolton, nationaler US-Sicherheitsberater

Der Streit um das iranische Atomprogramm reißt derweil eine tiefe Kluft zwischen die USA und ihre Verbündeten. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton kritisierte die Pläne der EU, Washingtons Sanktionen gegen Teheran zu umgehen. Er schickte zugleich eine Warnung an den Iran: "Wenn ihr weiter lügt, betrügt und täuscht, dann wird das höllisch teuer." Bolton sagte zu den Plänen der EU, mittels einer neuen Finanzinstitution die von Washington gegen Teheran verhängten Sanktionen zu umgehen: "Die Europäische Union ist rhetorisch stark, aber schwach in der Ausführung."



Die USA ließen nicht zu, "dass unsere Sanktionen durch Europa oder irgendjemand anderes umgangen werden". Bolton äußerte sich am Dienstag bei einer Veranstaltung von Gegnern des iranischen Atomprogramms am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Dort zeigte sich auch US-Außenminister Mike Pompeo "beunruhigt" und "tief enttäuscht" über den Vorstoß der EU. Pompeo verurteilte die von der EU angekündigte Finanzinstitution als "eine der kontraproduktivsten Maßnahmen, die man sich für Frieden und Sicherheit in der Region vorstellen kann". Brüssel festige mit seinem Vorhaben "Irans Stellung als wichtigster staatlicher Förderer von Terrorismus".