Die Beliebtheitswerte des Präsidenten sind aber keineswegs so gut, wie es seine Interviewaussagen suggerieren. In jüngsten Umfragen erklärte die Mehrheit der Befragten, nicht mit Trumps Arbeit zufrieden zu sein. Dass sich "alle wünschen" würden, er trete wieder an, grenzt auch nach Morgans Empfinden "stark an Fake News", wie der Journalist in seinem nicht eben nüchtern gehaltenen Erfahrungsbericht von Bord der Präsidentenmaschine kommentiert.



Die Frage, ob er einen Politiker aus den Reihen der US-Demokraten kenne, der es 2020 mit ihm aufnehmen und an seiner statt ins Weiße Haus einziehen könnte, verneinte Trump nach den Auszügen. "Da sehe ich niemanden. Ich kenne sie alle, und ich sehe niemanden", erklärte er demnach. Morgan scheint dieser Ansicht durchaus etwas abgewinnen zu können. Nach eigener Aussage empfindet er tiefe Sympathie für Trump, "auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er sagt und tut".