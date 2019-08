Natürlich steht Grönland nicht zum Verkauf. Mitteilung der grönländischen Regierung

Und auch Grönland selbst reagierte zwar geschmeichelt, aber ablehnend auf die Berichte. "Wir betrachten das als Ausdruck eines größeren Interesses an Investitionen in unserem Land und an den Möglichkeiten, die wir bieten", schrieb die grönländische Regierung am Freitag auf ihrer Webseite. Aber "natürlich steht Grönland nicht zum Verkauf". Die grönländische Abgeordnete Aaja Chemnitz Larsen twitterte am Freitag: "Nein danke zu Trumps Kaufplänen für Grönland!" Vielmehr müsse eine bessere und gleichberechtigte Partnerschaft mit Dänemark zu einem stärkeren und unabhängigeren Grönland führen.