heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May einen umfassenden Handelsvertrag versprochen. Er hoffe auf ein "sehr, sehr umfangreiches Handelsabkommen" nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens.



"Wir werden es hinkriegen", fügte der US-Präsident hinzu. Auch May warb dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern weiter auszubauen. Sie ist allerdings nur noch so lange im Amt, bis ihre Partei die Nachfolge geregelt hat.