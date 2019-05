Seine Entscheidung werde der Präsident am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) in einer Rede verkünden. Das Vorhaben sei keine Vorentscheidung für die Verhandlungen über den endgültigen Status von Jerusalem sowie über andere zwischen Israelis und Palästinensern strittigen Fragen. Trump vollzieht damit eine Kehrtwende in der US-Nahostpolitik und dürfte massive Proteste in der arabischen Welt auslösen.