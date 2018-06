Kim Yong Chol überbrachte Trump auch einen Brief von Staatschef Kim Jong Un. Doch sagte der US-Präsident zunächst, er habe das Schreiben noch nicht gelesen. Kim Yong Chol erklärte, das könne Trump später tun. "Vielleicht erlebe ich eine Überraschung, Leute", sagte Trump mit Blick auf den Inhalt des Schreibens. Wenige Minuten später sprach er dann von "einem sehr interessanten Brief". Am Abend bestätigte Vize-Regierungssprecher Hogan Gidley, dass der US-Präsident den Brief gelesen habe. Über dessen Inhalt wurden aber keine Angaben gemacht.