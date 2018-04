Da müssen Sie Michael Cohen fragen. Michael ist mein Anwalt. Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat sich zum ersten Mal öffentlich zum Fall Stormy Daniels geäußert. Er habe nichts von einer Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin gewusst, sagte Trump am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor Reportern. Er wisse auch nicht, warum sein langjähriger Anwalt Michael Cohen das Geld an Daniels gezahlt habe oder woher es stammte. "Da müssen Sie Michael Cohen fragen. Michael ist mein Anwalt", sagte Trump.