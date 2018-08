Donald Trump und Wladimir Putin Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump hat ein zweites Gipfeltreffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin angekündigt. Er freue sich auf eine weitere Zusammenkunft, um einige am Montag in Helsinki diskutierte Themen umzusetzen, twitterte Trump. Ebenso wie Putin bezeichnete er das Treffen in Finnland als Erfolg. Zugleich setzte er das Verwirrspiel um seine Haltung zu russischen Einflussnahmeversuchen auf Wahlen in den USA fort und beschimpfte kritische Medien.