In einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft rief McCain derweil zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung auf. Nach dem Tod McCains am Samstag war die Flagge auf dem Weißen Haus auf Halbmast gesetzt worden, am Montagmorgen wehte sie bereits wieder auf Vollmast. Trump erklärte später am Montag, er habe angeordnet, die US-Flagge bis zur Beisetzung McCains am Sonntag auf Halbmast zu setzen. Das betrifft neben der Flagge auf dem Weißen Haus alle staatlichen Gebäuden, Militäreinrichtungen und Botschaften.