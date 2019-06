Am Sonntag hatte Khan nachgelegt und die Sprache des US-Präsidenten mit der von "Faschisten des 20. Jahrhunderts" verglichen. Trump sei eines der "ungeheuerlichsten Beispiele" für die wachsende weltweite Gefahr durch die politische Rechte, so Khan im Observer. Seine Teilnahme am Staatsbankett für Trump am Montagabend hatte Khan bereits im Vorfeld des Besuchs abgesagt. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, andere Oppositionspolitiker und Parlamentspräsident John Bercow sagten ab.



Trumps Besuch ist Teil einer einwöchigen Reise, deren Agenda hauptsächlich zeremoniell ist. Sie umfasst eine Audienz bei der Queen, ein offizielles Treffen zum Tee mit Prinz Charles und das Bankett am Abend. Es folgen Veranstaltungen zum Gedenken an den D-Day im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien und Frankreich und Trumps erster Besuch als Präsident in Irland. Er wird auch Premierministerin Theresa May treffen, die am Freitag als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktritt.