US-Präsident Donald Trump. Archivbild Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump hat in einem scharfen Angriff die Europäische Union bezüglich ihrer Handelspraktiken mit China verglichen. "Die Europäische Union ist möglicherweise genau wie China, nur kleiner." Das sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News.



"Es ist furchtbar, was sie uns antun", fügte er hinzu. "Sie senden ihre Mercedes hierher, wir können unsere Autos nicht hinschicken." Die EU wolle auch keine Agrarprodukte aus den USA kaufen. "Sie schützen ihre Bauern", sagte Trump.