US-Präsident Donald Trump will den Kampf um eine neue Einwanderungsgesetzgebung in den USA vorerst stoppen. Per Twitter-Nachricht forderte er die Parlamentarier der regierenden Republikaner auf, ihre zähen Bemühungen um ein Gesetz mangels Erfolgsaussichten aufzugeben.



"Die Republikaner sollten aufhören, ihre Zeit zu verschwenden", schrieb Trump. Ein Einwanderungsgesetz habe aktuell keine Chance, durch den Senat zu kommen. Die einfache Mehrheit der Republikaner reiche derzeit nicht aus.