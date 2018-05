Trump hat angekündigt, die chinesischen Verbindungen zur Opioid-Krise in den USA zu einem Topthema seiner Gespräche machen zu wollen. Etliche Amerikaner sind süchtig nach Opioiden, Trump hat das Ende Oktober als die schlimmste Drogenkrise in der Geschichte der USA bezeichnet. China hat er vorgeworfen, Hauptproduzent des in seinem Land weit verbreitete Opioids Fentanyl zu sein. China bestreitet das, leugnet aber nicht, dass unerlaubterweise einiges an Fentanyl in der Volksrepublik hergestellt werde. Es gebe jedoch keine Daten, die beweisen würden, dass die Mehrheit des in den Vereinigten Staaten verwendeten Fentanyls aus China stamme, heißt es aus Peking.



(Quelle: ap)