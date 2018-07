Bereits zwei Tage danach schien Trump seine Drohungen aber wieder abzuschwächen, als er sich bereit für einen neuen Deal zeigte. Mit Blick auf das Atomabkommen von 2015 sagte er, dieses sei von der Vorgängerregierung geschmiedet worden und ein Desaster. Unklar ist, ob Rohani Interesse an einem Treffen mit Trump hätte. Zuletzt war in einer staatlichen Zeitung in Iran geschrieben worden, Rohani habe im vergangenen Jahr acht Anfragen für ein Vieraugengespräch mit Trump abgelehnt.