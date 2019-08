Es gäbe so viel zu besprechen. Donald Trump kommt wohl mit einer so breiten Palette von Vorschlägen zum G7-Gipfel, dass Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seine eigenen Pläne für diese zwei Tage in Biarritz gleich knicken kann. Der amerikanische Präsident müsste eigentlich vorschlagen, alle Anzeichen für eine drohende Rezession in den USA, Europa und China einfach für nichtig zu erklären. Genau das jedenfalls macht er derzeit bei jedem Chopper-Talk, also der improvisierten Pressekonferenz, die Trump immer häufiger und immer länger abhält, kurz bevor er an Bord von Marine 1, seines präsidentiellen Hubschraubers, geht.