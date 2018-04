Hoffentlich verstehen wir uns eines Tages mit Russland und vielleicht sogar mit dem Iran - aber vielleicht auch nicht. Ich sage dies: Die Vereinigten Staaten haben eine Menge zu bieten, mit der größten und mächtigsten Wirtschaft der Weltgeschichte. In Syrien tun die Vereinigten Staaten das, was notwendig ist, um das amerikanische Volk zu schützen - mit einer kleinen Streitmacht, die dazu eingesetzt wurde, das zu eliminieren, was vom IS übrig ist. Im vergangenen Jahr wurden fast 100 Prozent des Territoriums befreit, das einst vom sogenannten Kalifat des IS in Syrien und dem Irak kontrolliert wurde. Die Vereinigten Staaten haben auch unsere Freundschaften im Nahen Osten wieder erneuert.