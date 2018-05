Auto-Importzölle in den USA würden jedenfalls die deutschen Autobauer wie Daimler, BMW oder Volkswagen an einem kritischen Punkt treffen. Denn die USA sind der zweitwichtigste Absatzmarkt für deutsche Autos nach der Volksrepublik China. 2017 haben die hiesigen Konzerne rund eine halbe Million Fahrzeuge in die USA exportiert. Allerdings ist diese Tendenz sinkend, denn auch die Deutschen Hersteller produzieren den überwiegenden Teil der in Amerika verkauften Autos in dem Land selbst; davon profitieren die amerikanischen Automobilarbeiter also schon jetzt. Während die US-Produktion der deutschen Autohersteller in den vergangenen Jahren um fast 30 Prozent zugelegt hat, sind die Importe von fertigen Fahrzeugen aus Deutschland um rund 20 Prozent zurückgegangen.