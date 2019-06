"Love-Shots", so nennt man Schnappschüsse, in denen Liebespaare ihre Zuneigung zur Schau stellen. Da passt es wunderbar, dass die koreanische Band Exo Donald Trump und seiner Tochter Ivanka ihr neuestes Album überreichten, das den Titel "Love Shot" trägt. "Oh, handsigniert", so notiert der Pool-Reporter Ivanka Trumps Reaktion bei der Szene am Rande des Abendessens mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon.