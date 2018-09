Die Regelungen sollten am 18. Oktober in Kraft treten, wurden aber am Tag zuvor von Bundesrichtern in den Bundesstaaten Hawaii und Maryland größtenteils außer Kraft gesetzt. Ihre einstweiligen Verfügungen begründeten die Richter damit, dass damit eine Diskriminierung "aufgrund der Nationalität" erfolge und dies wahrscheinlich verfassungswidrig sei. Dagegen ging die Regierung in Berufung und errang im November einen Etappenerfolg vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco, welches das Dekret in Teilen bestätigte. Allerdings sind derzeit noch zwei weitere Berufungsverfahren anhängig. Gerichte in San Francisco sowie in Richmond im Bundesstaat Virginia wollen sich noch diese Woche damit befassen. Gegen die anstehenden Gerichtsentscheidungen sind wiederum neue Berufungsanträge zu erwarten, so dass der Streit voraussichtlich erneut beim Supreme Court landen wird.