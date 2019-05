Hunderte Kinder und ihre Familien haben die Chance ergriffen, auf Tuchfühlung mit dem US-Präsidenten zu gehen. Donald Trump und seine Frau Melania hatten zum traditionellen Ostereirollen (Easter Egg Roll) im Garten des Weißen Hauses geladen.



Bei dem Brauch lassen Kinder hartgekochte Eier um die Wette über den Rasen rollen. Das Präsidentenpaar pfiff den Wettstreit per Trillerpfeife an. Anschließend las die First Lady aus Emily Winfield Martins Kinderbuch "The Wonderful Things You Will Be" vor.