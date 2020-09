Ehemaliger US-Sicherheitsberater Michael Flynn. Archivbild

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Der frühere nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Michael Flynn, will sein Schuldbekenntnis in der Russlandaffäre zurückziehen. Bundesstaatsanwälte hätten "arglistig" agiert und gegen eine mit ihm getroffene Vereinbarung verstoßen, teilten seine Anwälte in einem Gerichtsantrag zur Begründung mit.



Flynns Schritt folgte auf eine Entscheidung des Justizministeriums, die Strafempfehlung zu ändern und statt einer Bewährungsstrafe nun Haft für den ehemaligen Vertrauten von Präsident Donald Trump zu fordern.