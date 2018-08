Trumps Ex- Wahlkampf-Manager Paul Manafort (Archivbild) Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Der Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs in acht der insgesamt 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen worden. Das berichteten die US-Sender Fox News und MSNBC am Dienstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente.



Der 69-Jährige war im Juni 2016 zu Trumps Wahlkampfleiter ernannt worden. Zwei Monate später musste er gehen, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, er habe zwölf Millionen Dollar aus der Ukraine erhalten.