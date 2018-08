Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs in acht von 18 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. In zehn Anklagepunkten erzielten die Geschworenen in dem Prozess in Alexandria keine Einigung. Der 69-Jährige hatte auf nicht schuldig plädiert.