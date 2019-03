Paul Manafort muss siebeneinhalb Jahre in Haft. Archivbild

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, muss für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.



Ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington verurteilte den 69-Jährigen zu zusätzlich 43 Monaten Haft, nachdem ein anderes Gericht im Bundesstaat Virginia in der vergangenen Woche bereits ein Strafmaß von 47 Monaten gegen ihn verhängt hatte. Die Vorwürfe standen im Zusammenhang mit Manaforts Lobbyarbeit für pro-russische Politiker in der Ukraine.