Die EU fordert eine dauerhafte Ausnahmeregelung. Quelle: Jochen Lübke/dpa

Die für Handelsfragen zuständigen Minister der EU-Staaten wollen an diesem Dienstag in Brüssel über den weiteren Kurs im Zollstreit mit den USA beraten. Es soll über Detailfragen des an US-Präsident Donald Trump gestellten Kompromissangebots gesprochen werden.



Das Angebot sieht konkret vor, den Vereinigten Staaten Handelserleichterungen in Aussicht zu stellen, wenn es im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahmeregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminium gibt.