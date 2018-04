Christoph Scherrer: Trump steht für America First, sprich die "USA zuerst". Er und seine handelspolitischen Berater glauben, dass die Androhung von Protektionismus die Handelspartner eher zur Öffnung ihrer Märkte bewegen wird.



Der Forderungskatalog, den die Handelspartner vorgelegt bekommen, enthält vornehmlich die Aufforderung, den Schutz geistigen Eigentums zu stärken, den freien Datenverkehr zu erlauben und staatliche Subventionen für Industrien zu begrenzen. Am Schutz des geistigen Eigentums ist vor allem die US-Pharmaindustrie interessiert, am freien Datenverkehr die IT-Branche und an der Begrenzung staatlicher Subventionen alle Unternehmen, die in Konkurrenz insbesondere zu chinesischen Staatskonzernen stehen. Das große Handelsdefizit der USA verleiht dabei den Forderungen Nachdruck, da die Handelspartner vom Export stärker abhängig sind als die USA.