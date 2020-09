US-Haushaltsplan für das Finanzjahr 2021

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat einen 4,8 Billionen US-Dollar schweren Haushaltsentwurf für das Finanzjahr 2021 vorgelegt. Die nationale Sicherheit wird groß geschrieben. Trump will etwa Atomwaffen modernisieren. In den Bereichen Umwelt, Bildung und Entwicklungshilfe soll es drastische Einschnitte geben.



Es gilt als unwahrscheinlich, dass Trumps Plan in dieser Form umgesetzt wird. US-Präsidenten legen traditionell reine Wunschkataloge vor. Über den Haushalt entscheidet am Ende der Kongress.