"Tatsächlich sind die Beziehungen zu beiden Ländern sehr komplex. Sie sind Konkurrenten und gleichzeitig Partner der USA", meint Außenpolitik-Experte Eland. "Wir sind auf sie angewiesen, zum Beispiel beim Kampf gegen den Terror oder bei Verhandlungen mit Nord Korea."



Das führt zu Widersprüchen: Einerseits werden China und Russland in der nationalen Sicherheitsstrategie als Konkurrenten dargestellt und scharf kritisiert, andererseits setzt der Präsident in den persönlichen Beziehungen zu den Machthabern in Peking und Moskau auf Kuschelkurs. "Trump geht es in seiner Politik nicht um Werte, sondern um Interessen - er hat einen ziemlich nüchternen Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik", so Eland. "Immerhin verfällt er nicht in die Rhetorik des Kalten Krieges."