Den längsten Regierungs-Showdown in der Geschichte der USA erwähnte Trump übrigens nicht. Dabei waren er und seine Forderung nach einer Grenzmauer dafür verantwortlich, dass 35 Tage lang große Teile des Regierungsapparats stillgelegt werden mussten. Statt dessen beschwor er in seiner eine Stunde und dreiundzwanzig Minuten dauernden Rede Amerikas Größe, er zählte - immer wieder unterbrochen vom Applaus der Abgeordneten - historische Missionen wie die Mondlandung und den Kampf der Amerikaner in Europa während des Zweiten Weltkriegs auf.



Er lobte die Erfolge seiner Regierung und hob insbesondere das enorme Wirtschaftswachstum hervor. "Die Lage der Nation ist stark", so Trump. Das sehen viele Beobachter anders. "Die Lage der Nation ist verbogen und betrügerisch", meint Jonathan Cahit vom "New York Magazine".