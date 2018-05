John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater. Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Die USA streben nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen keinen Machtwechsel in Iran an. "Das ist nicht die Politik der Regierung", sagte Bolton im Sender ABC. Vielmehr solle sichergestellt werden, dass Iran niemals in die Lage versetzt werde, Atomwaffen abzuschießen.



Auf frühere, anderslautende Aussagen angesprochen, erklärte Bolton: "Ich habe früher viele Dinge geschrieben und gesagt, als ich komplett freischwebend war."