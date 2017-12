Zuerst berichtete die "New York Times" von dem Treffen. Der älteste Sohn Trumps, Donald Trump Jr., erklärte in einer Mitteilung für den Artikel, bei der Zusammenkunft im Trump Tower habe es sich um ein "kurzes Vorstellungstreffen" gehandelt. Es sei über ein aufgelöstes Adoptionsprogramm gesprochen worden, das US-Bürgern in der Vergangenheit erlaubte, russische Kinder zu sich nach Hause zu holen. Moskau beendete das Programm als Reaktion auf im Jahr 2009 verhängte US-Strafmaßnahmen. Das Thema habe im Wahlkampf zu der Zeit keine Rolle gespielt, so Trump Jr., und es habe auch keine Wiederholung des Treffens gegeben. Die Anwältin von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sagte, ihr Mandant habe das Treffen bereits offengelegt. Er sei damals auf Bitten von Donald Trump Jr. kurz dabei gewesen.