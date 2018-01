Der US-Präsident verliert weiter an Rückhalt unter wichtigen Wirtschaftsführern des Landes. Nachdem sich bereits viele Konzernchefs wegen seiner Einwanderungs- und Klimapolitik von ihm abgewendet hatten, zogen jetzt weitere Unternehmenslenker ihre Konsequenzen aus Trumps Reaktion auf rechtsextreme Gewalt in der Stadt Charlottesville. Zuerst quittierte Merck-Chef Kenneth Frazier am Montag seinen Dienst in Trumps Beratergremium, jetzt folgten die Konzernbosse von Intel und Under Armour.