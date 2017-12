Ähnlich sieht das auch Chris Whipple: "Dieses Weiße Haus ist völlig am Ende, womöglich gar nicht mehr zu retten. Die machen nichts richtig. Sie können keine Exekutivorder formulieren, kein Gesetz verabschieden, keinen Konsens herstellen." Whipple beobachtet den Politikbetrieb und seine Köpfe seit Jahren und hat gerade ein Buch über die Rolle der Stabschefs im Weißen Haus geschrieben. 17 Stabschefs der letzten Präsidenten hat er interviewt. "Ohne einen guten Chief of Staff ist der Präsident nicht handlungsfähig." Das gilt nicht nur für Donald Trump. "Aus der Geschichte lässt sich lernen: Die wichtigste Aufgabe des Stabschefs ist es, dem Präsidenten das zu sagen, was der nicht hören will."