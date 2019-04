Donald Trump wird in Muellers Bericht entlastet. Archivbild

Die Demokraten erhöhen im US-Kongress den Druck auf US-Präsident Donald Trump und verlangen offiziell die Offenlegung seiner Steuererklärungen. In einem Schreiben an die US-Steuerbehörde IRS forderte der Demokrat Richard Neal die Steuererklärungen von Trump für die Steuerjahre 2013 bis 2018 an.



Offen ist, wie die Steuerbehörde reagiert und ob es nun rechtliche Kämpfe geben wird. Trump hat - entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA - seine Steuererklärungen nie veröffentlicht.