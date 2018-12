Dass er am Freitag während des langen Dramas um die Senatsabstimmung praktisch stumm geblieben war, spricht Bände - über die Schockwellen, die die Entwicklungen um Flynn, seine Kooperation mit dem FBI, bei ihm und in seinem engeren Umfeld ausgelöst haben. Auch wenn Trump am Samstag ums Herunterspielen bemüht war und betonte, dass er nicht besorgt sei, sondern "very happy". Wie es aussieht, hat Flynn bereits die direkte Verwicklung von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner in die Russland-Kontakte vor dem Amtsantritt im Januar preisgegeben. Damit ist Russland-Sonderermittler Robert Mueller praktisch an der Haustür des Weißen Hauses angekommen, die "Polypenarme der Untersuchung" haben Trumps direktes Umfeld erreicht, wie Rechtsexperte Jeffrey Toobin es formulierte.