Demonstranten vor dem Supreme Court in Washington. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Washington gegen die mögliche Berufung des umstrittenen Richters Brett Kavanaugh an den Supreme Court protestiert. "Glaubt den Überlebenden" und "Verratet nicht die Frauen, stimmt mit Nein", forderten die Demonstranten.



Zu der Kundgebung vor dem Sitz des Obersten Gerichts hatten feministische Organisationen und Bürgerrechtsverbände aufgerufen. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vor. Er bestreitet die Anschuldigungen.