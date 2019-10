Wir haben unsere globale Führungsrolle verspielt, unsere Freunde vor den Kopf gestoßen und unsere Feinde ermutigt. Ex-US-Botschafter

Eine der gefährlichsten Nebenwirkungen dieser Eskapaden ist das Ausbluten des diplomatischen Dienstes. Immer mehr Beamte verlassen die Trump-Administration, immer weniger Bewerber gehen in das Auswahlverfahren für eine Karriere im amerikanischen Außenministerium. 2018 waren es mit rund 9.000 Bewerbern nur halb so viele wie im Jahr 2013. Die Internetzeitung "The Hill" zitierte vergangene Woche einen ehemaligen US-Botschafter, der aber anonym bleiben will: "Wir haben unsere globale Führungsrolle verspielt, unsere Freunde vor den Kopf gestoßen und unsere Feinde ermutigt." Die Moral im State Department sei "an einem neuen Tiefpunkt und ich bin nicht sicher, ob sie noch tiefer sein könnte, als sie es in diesen letzten drei Jahren war."