Brett Kavanaugh (Archivbild). Quelle: Saul Loeb/POOL AFP/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und sein höchst umstrittener Richterkandidat Brett Kavanaugh haben es fast geschafft: Vor der entscheidenden Abstimmung im Senat am Samstag haben sich zwei Senatoren auf die Seite des umstrittenen Juristen gestellt.



Die republikanische Senatorin Susan Collins und sogar der demokratische Senator Joe Manchin kündigten an, für Kavanaugh zu votieren. Damit dürfte der Wahl des Juristen zum Richter am Obersten Gerichtshof nichts mehr im Wege stehen.