Indien Premier Narendra Modi mit US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Donald Trump hat dem indischen Premierminister Narendra Modi eine engere Zusammenarbeit der beiden großen Demokratien in Aussicht gestellt. Sowohl die militärische als auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit könne noch weiter gestärkt werden, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt in Texas.



Zehntausende Inder und Amerikaner indischer Herkunft waren in ein Stadion in Houston gekommen, um den indischen Regierungschef zu sehen. Die Veranstaltung "Howdy Modi" stand unter dem Motto "gemeinsame Träume, gute Zukunft".