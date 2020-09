Roger Stone, Ex-Berater von Donald Trump.

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/Archiv

Der in der Russland-Affäre verurteilte Ex-Berater von US-Präsident Trump, Roger Stone, hat einen neuen Prozess gefordert. Er reichte einen Antrag vor dem zuständigen Gericht in Washington ein. Die Gründe sind bislang nicht bekannt, allerdings hatten Stones Unterstützer jüngst einer Geschworenen Befangenheit vorgeworfen.



Stone wurde in der Russland-Affäre der Falschaussage und Zeugenbeeinflussung schuldig gesprochen. Anfang der Woche kritisierte US-Justizminister Bill Barr Trumps Einmischung in das Verfahren.