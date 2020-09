Die Klageschrift liest sich ähnlich wie die gegen die "New York Times", die Trumps Wahlkampfteam vergangene Woche bei einem Gericht in New York eingereicht hatte. Gegen beide Zeitungen wurde auf Schadenersatz in nicht bezifferter Höhe geklagt. Trump geht Medien, die kritisch über ihn berichten, öffentlich teils scharf an. Dass nun auch rechtlich gegen sie vorgegangen wird, ist aber neu.