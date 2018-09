Gary Cohn. Quelle: Albin Lohr-Jones / Pool/CNP POOL/dpa

Inmitten der Debatte über US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium verlässt der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn, das Weiße Haus. Es sei ihm eine Ehre gewesen, seinem Land zu dienen, hieß es in einer Stellungnahme Cohns. Trump dankte Cohn für seine Arbeit.



Cohn, ehemals hochrangiger Investmentbanker bei Goldman Sachs, galt als ausgleichender Mahner in der Wirtschaftspolitik. Cohn hatte sich in der Frage von Strafzöllen gegen den Präsidenten gestellt.