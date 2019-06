Kevin Hassett spricht vor dem Weißen Haus mit Reportern.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Inmitten der US-Handelskonflikte mit China und Mexiko verlässt ein hochrangiger Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump das Weiße Haus. "Kevin Hassett, der so großartige Arbeit für mich und die Regierung geleistet hat, wird bald gehen", schrieb Trump bei Twitter, ohne einen Grund für den Abgang zu nennen.



Trump kündigte an, nach seiner Rückkehr in die USA einen Nachfolger zu ernennen. Hassett sagte der "Washington Post", sein Abgang habe nichts mit den Handelskonflikten zu tun.