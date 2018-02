Die amerikanische Wirtschaft brummt. Während die Republikaner Präsident Trump als Architekt des Aufschwungs feiern, behaupten die Demokraten, Trump ernte lediglich, was sein Vorgänger Obama gesät habe. Dabei stehen weder Trump noch Obama, sondern eine Frau hinter den guten Wirtschaftsdaten: die 71-jährige Chefin der US-Zentralbank, Janet Yellen.



Die FED beeinflusst die US-Wirtschaft durch ihre Zinspolitik direkter, als es Präsident und Kongress tun könnten. 2014 übernahm sie den Job von Ben Bernanke, der die FED während der Finanzkrise 2008/2009 geleitet hatte. Janet Yellen war die erste Frau an der Spitze der FED. In ihre Amtszeit fiel der stärkste Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der Geschichte der FED.



Yellen, als Demokratin von Obama eingesetzt, verlässt die FED in dieser Woche. Präsident Trump bot ihr keine weitere Amtszeit an. Nachfolger ist der Jerome Powell, ein ehemaliger Investmentbanker.



Yellens Markenzeichen, ein hochgeklappter Kragen, wurde zum Abschied von Kollegen der New Yorker FED aufgegriffen. Auf Twitter forderten sie Frauen in Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft auf, Fotos von sich mit aufgestelltem Kragen zu posten: #PopYourCollar.

