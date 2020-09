Das Treffen im Weißen Haus habe Trump mit reichlich Selbstlob für seinen "fiesen" Brief an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eröffnet, berichtete ein Demokrat. In dem Schreiben warnte er Erdogan mit Ausrufezeichen davor, die Kurden "abzuschlachten". Trumps Auftaktmonolog bezeichnete der Demokrat als langatmig und bombastisch.



Pelosi erwähnte dann aber das jüngste Votum in der Parlamentskammer. Und Chuck Schumer, demokratischer Minderheitsführer im Senat, fing an, dem Präsidenten gegenüber eine Aussage von Ex-Pentagonchef James Mattis zu zitieren. Sie handelte davon, wie notwendig es sei, US-Truppen in Syrien zu belassen, um ein Erstarken des IS zu verhindern.