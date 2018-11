heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Mit einer Festnahme wegen Trunkenheit am Zügel hat eine US-Bürgerin sicher nicht gerechnet. Die 53-Jährige ritt entlang einer vielbefahrenen Straße im Bundesstaat Florida, als die Polizei sie anhielt. Die Beamten hätten einen Hinweis eines anderen Verkehrsteilnehmers erhalten, teilte der Sheriff von Polk City mit.



Die Frau sei demnach nicht in der Lage gewesen, am Straßenverkehr teilzunehmen. Sie muss sich wegen Trunkenheit und auch wegen Vernachlässigung ihres Pferdes verantworten.