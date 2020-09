Militärfahrzeuge der US-Armee nahe Grafenwöhr. Archivbild

Quelle: Armin Weigel/dpa

Das US-Militär hat am Wochenende eine etwaige Bedrohungslage für Truppen in Deutschland überprüft. "Wir können bestätigen, dass am Samstagabend eine mögliche Bedrohung identifiziert und untersucht wurde", teilte eine Sprecherin der US-Streitkräfte in Europa mit. "Deutsche und US-Beamte wurden beteiligt und es wurde keine unmittelbar bevorstehende Bedrohung festgestellt."



Laut dem US-Magazin "Newsweek" wurden die US-Standorte im bayerischen Grafenwöhr und im nordrhein-westfälischen Dülmen als Ziel genannt.