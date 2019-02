Bewaffnete Huthi-Rebellen im Jemen. Archivbild

Quelle: Hani Al-Ansi/dpa

Nach wochenlanger Verzögerung haben sich Jemens Kriegsparteien auf den Beginn des vereinbarten Truppenabzugs aus der umkämpften Hafenstadt Hudaida geeinigt. Bei Gesprächen am Wochenende sei ein "wichtiger Fortschritt" erzielt worden, teilten die UN in New York mit.



Ein Zeitpunkt für den Beginn des Abzugs wurde aber nicht genannt. Der Hafen Hudaida im Westen des Jemens ist zentral für die Versorgung des Bürgerkriegslandes. Rund 24 Millionen Menschen brauchen laut UN humanitäre Hilfe.